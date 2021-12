Namurois: un ensemble historique à partir de 400.000 euros (photos)

Situé en plein cœur de Fosses-la-Ville, cet ensemble nommé « Le Chapitre » fait partie de l’histoire de la ville. Il a en effet été construit au XVIIe siècle et est adossé à des remparts datant du XIIe. La propriété se compose d’un grand jardin, de deux ailes d’habitations et de multiples annexes. D’importantes rénovations sont à prévoir pour la rendre habitable, mais aussi pour valoriser tout son potentiel et son caractère. En plus de sa généreuse superficie, la propriété se démarque en effet par de nombreux éléments anciens comme ses cheminées, son escalier, ses moulures, etc.

Situation

Cette propriété historique baptisée « Le Chapitre » est située en plein centre de Fosses-la-Ville, sur la place qui accueille la collégiale. L’ensemble dispose d’une cour intérieure à l’avant et d’un spacieux jardin sur deux niveaux à l’arrière. De nombreux commerces sont accessibles en quelques minutes à pied, et deux minutes en voiture suffisent pour rejoindre le nouveau centre commercial à l’entrée de la ville. On trouve aussi à cinq minutes à pied divers arrêts de bus desservis par des lignes vers Tamines, Namur ou encore Châtelineau. Fosses-la-Ville compte plusieurs écoles et est idéalement située à 25 minutes en voiture des villes de Namur, Charleroi ou encore Gembloux.

Etat général

La propriété est très ancienne puisqu’elle est adossée à la Tour Blanmont et à des remparts de la ville construits au XIIe siècle. Le bâtiment principal en briques et pierres bleues date quant à lui de 1622, et le porche d’entrée a été reconstruit au XVIIIe siècle. Le corps de logis est équipé d’un système de chauffage central au mazout et de quelques châssis en double vitrage. Cependant, l’ensemble de la propriété a besoin d’une restauration. Sa superficie offre un beau potentiel et la rénovation devra se faire dans le respect des lieux, car les bâtiments sont classés au patrimoine de la Région wallonne. Ceux-ci renferment de nombreux éléments remarquables comme de belles hauteurs de plafond avec moulures, diverses cheminées, des portes anciennes, etc.

Disposition

L’ensemble est organisé autour d’une cour carrée à laquelle on accède via un porche. Autour de cette cour, on retrouve deux garages, une petite dépendance sur deux niveaux et l’ensemble principal en L composé d’une annexe et d’un corps de logis. Ces deux bâtiments communiquent entre eux mais disposent d’entrées indépendantes. Dans le corps de logis, on retrouve entre autres de grandes pièces de réception, une salle d’eau et 5 chambres avec des points d’eau. Deux pièces sont aménagées dans l’ancienne tour qui donne sur le jardin à l’arrière de la propriété. L’annexe comporte quant à elle trois pièces en enfilade au rez, et autant de chambres à l’étage. Le bâtiment principal est complété par environ 150 m2 de greniers aménageables et les multiples annexes offrent aussi des surfaces utiles supplémentaires.

Prix

Les acquéreurs intéressés par cette propriété historique peuvent formuler une offre à partir de 400.000 euros. Il faudra prévoir un budget conséquent pour rénover l’ensemble et remettre en valeur ses atouts.

Adresse : Fosses-la-Ville

Surface habitable : 500 m2 (+ annexes)

Chambres : 8

Salles d’eau : 1

WC : 8

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de 17 ares)

Etat : à rénover

Garage : oui

PEB : E