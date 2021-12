Bientôt une Coupe du monde tous les deux ans? «Tout le monde peut y gagner», assure le président de la FIFA

Le calendrier actuel s’étend jusqu’en 2024 pour les messieurs et jusqu’en 2023 pour les dames. La FIFA a récemment mené une étude de faisabilité et en a présenté les résultats lundi. Des résultats qui ont montré qu’un Mondial biennal rapporte plus d’argent à la FIFA et à tous les pays.

« C’est possible. Tout le monde peut y gagner », a confié Infantino lors d’une conférence de presse. Avec une Coupe du monde tous les deux ans, Infantino veut aussi donner plus de perspectives aux petites nations. « « Mon travail en tant que président de la FIFA est de travailler avec tout le monde et de penser à ce qui est bon pour le football. »