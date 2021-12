Des «agents de santé mentale» accompagnent le Team Belgium

Face à un phénomène de mieux en mieux identifié, la gouvernance du sport belge doit agir de manière proactive et mettre en place des garde-fous, qui permettent de baliser un terrain de bien-être et épanouissement, dans chaque discipline.

Depuis quelques années déjà, sur impulsion du Comité international olympique (CIO), des « mental health officers » (agents de santé mentale) sont désignés au sein des délégations, personnes de référence vers lesquelles chaque athlète a la possibilité de s’adresser en cas de besoin. « Il peut s’agir d’une simple interrogation, d’une envie d’échange et de dialogue, d’un sentiment de mal-être », explique Matthias Van Baelen, responsable communication du Comité olympique et interfédéral belge (COIB). « A Tokyo, lors des derniers JO d’été, le Team Belgium comptait en son sein trois personnes ressources – dont un psychologue –, intégrées à notre délégation, avec lesquelles chacun pouvait entrer en contact. » Des interlocuteurs spécialement formés à ce type de problématique sensible, discrets comme il se doit, empathiques.