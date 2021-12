Ligue de diamant: quatorze épreuves au programme du Mémorial Van Damme

En Ligue de diamant, les hommes s’affronteront sur 200 m, 800 m, 5000 m, 400 m haies, au saut à la perche, au triple saut et au lancer du poids. Au programme des épreuves féminines, on trouve le 100 m, le 400 m, le 1500 m, le 3000 m steeple, le 100 m haies et le lancer du javelot.

Il y aura également un 400 m messieurs au programme du Van Damme. « Étant donné la riche tradition de cette discipline – qui fait depuis des années le bonheur des Belgian Tornados – les organisateurs du Mémorial ont décidé d’ajouter le tour de piste au programme », indiquent les organisateurs, ajoutant que « plusieurs disciplines seront encore ajoutées dans le courant des prochains mois ».