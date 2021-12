Victor Osimhen annonce être «disponible» pour la CAN s’il est convoqué avec le Nigeria

« Je suis disponible, à moins de ne pas figurer parmi les joueurs sélectionnés pour représenter le Nigeria », a écrit sur Twitter le buteur de 22 ans, après avoir posté sur les réseaux sociaux de photos le montrant portant un masque de protection.

Victor Osimhen s’était blessé fin novembre après un gros choc aérien avec le défenseur milanais Milan Skriniar lors du match contre l’Inter. Souffrant de « multiples fractures déplacées de l’orbite de l’œil et de la pommette gauche », l’ancien Zèbre avait été opéré deux jours plus tard. On avait alors parlé de trois mois d’indisponibilité. L’attaquant a repris les entraînements mardi à Naples en portant un masque spécial.