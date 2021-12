Des chroniques classées Ickx

Alors que Jacky Ickx n’était pas encore le champion automobile qu’il est devenu, son père Jacques commentait l’actualité – pas seulement sportive – au fil de chroniques qui, trois quarts de siècle plus tard, font toujours sens.

Les souvenirs que Jacky Ickx a de son père sont assez diffus : « Il y avait le bruit de la machine à écrire que j’entendais en m’endormant, car il travaillait le jour, et écrivait la nuit », se souvient l’ancien pilote de Formule 1 et sextuple vainqueur des 24 Heures du Mans, véritable icône du sport belge bientôt âgée de 77 ans. « Mais surtout, il y avait cette odeur de clan que dégageait sa pipe qu’il quittait rarement. Celle-là, je la sens encore… »

En revanche, les billets brefs qu’il a rédigés entre 1948 et 1951 sous la têtière « Tout autour de nous », il ne les a découverts que récemment. « Et j’ai été bluffé par leur côté actuel, plus de 70 ans après qu’ils aient été écrits ! Attention, je ne fais pas du corporatisme : ce n’est pas un fils admirateur de son père qui vous parle, mais bien un lecteur séduit par un écrivain. »