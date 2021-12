«Mince alors 2!»: comédie légère en surpoids

Neuf ans après le succès de sa comédie sur le surpoids qui nous emmenait en cure d’amaigrissement en montagne, Charlotte De Turckheim insiste sur ce sujet inépuisable en s’installant, cette fois, au cœur de la Provence où Isabelle et sa nièce Nina (Charlotte De Turckheim et Lola Dewaere, fille de Patrick Dewaere) ouvrent une cure « jeûne et détox », avec l’aide du filiforme Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre adolescents en surpoids envoyés par la mairie…