Coronavirus - Notre système socio-économique a bien résisté à la crise mais s'affaiblit, selon la FGTB Le système socio-économique belge a bien résisté à la crise du coronavirus mais ses fondations s'affaiblissent, ressort-il du baromètre socio-économique de la FGTB, publié mardi. Selon le syndicat socialiste, après deux ans de crise, la Belgique est entrée dans une "nouvelle normalité".

Par la rédaction Temps de lecture: 2 min

L'économie belge se redresse plus rapidement que prévu. L'activité économique a dépassé, fin 2021, son niveau d'avant crise. "Les scénarios apocalyptiques annonçant des années de faible croissance et de lourdes pertes d'emplois ne semblent pas se concrétiser", se réjouit la FGTB. L'impact de la pandémie sur le marché de l'emploi belge est également l'un des plus bas de l'OCDE après les Pays-Bas. Par ailleurs, le syndicat pointe le rôle crucial des soins de santé, de la sécurité sociale et de la concertation sociale dans l'amortissement du choc de la crise sanitaire. Toutefois, malgré la reprise économique, la FGTB déplore la marge salariale instaurée. "Les bénéfices des entreprises se sont redressés très rapidement et, selon la BNB, ils atteindront à nouveau des niveaux record l'année prochaine. Malgré cela, nous nous voyons contraints et forcés d'accepter une marge salariale de 0,4%", regrette le syndicat.

De plus, selon les données du baromètre, la société possède plusieurs failles, mises en lumière par la pandémie. Notamment les disparités d'espérance de vie en fonction des revenus et du statut social des personnes, l'aggravation des inégalités, particulièrement envers les personnes en situation de pauvreté et entre les femmes et les hommes, ainsi que l'augmentation du nombre de malades de longue durée.