L’AS Eupen annule son stage à Doha en raison de la crise sanitaire

C’est dans un communiqué que le club a annoncé l’annulation de ce stage. « La KAS Eupen vient d’annuler son stage d’entraînement à Doha prévu pour début janvier. La raison de la décision du club est la pandémie qui continue à sévir et le durcissement des conditions de voyage qui représentent un risque trop élevé pour l’organisation du voyage et du stage, et cela juste avant quatre matchs importants pour la KAS Eupen dans la deuxième quinzaine du mois de janvier. »

Finalement, Eupen devra composer avec les conditions hivernales de la Belgique afin de préparer ces 4 matchs. « Initialement, l’équipe et le staff devaient effectuer un camp d’entraînement à l’Aspire Academy de Doha du 3 au 10 janvier pour préparer le dernier tiers du championnat. Désormais, l’équipe s’entraînera à Eupen en vue des matchs de championnat importants à partir du 16 janvier. »