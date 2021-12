Laurent Depoitre: «Les problèmes du Standard? Je n’imagine pas une telle situation à Gand»

Avec Tarik Tissoudali, Laurent Depoitre forme l’un des duos les plus performants de Belgique. À quelques heures d’affronter le Standard en quart de finale de la Coupe de Belgique, le colosse gantois avance confiant et sûr de ses forces.

Laurent Depoitre n’est peut-être pas aussi élégant dans le jeu qu’un Charles De Ketelaere ou aussi décisif devant le but qu’un Deniz Undav, mais son expérience, son talent, son abnégation, et sa permanente remise en question font de lui l’un des avants les plus redoutés de Belgique. À 33 ans, le Tournaisien (1m91) est l’un des tauliers de l’effectif gantois et impose le respect. D’ailleurs, cette saison, l’ancien international belge forme un duo détonant avec Tarik Tissoudali. Le binôme ne pesant pas moins de 49 % des buts gantois en D1A. De quoi donner quelques sueurs froides au Standard avant le match de Coupe !

Laurent Depoitre, au vu des courbes de forme, Gand aborde ce quart de finale dans le costume de favori. Vraie ou fausse impression ?