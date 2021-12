Kim Gevaert, une directrice à grande vitesse au Mémorial Van Damme

« Cela a été très rapide », dit celle que l’on surnommait « la gazelle de Kampenhout » à son époque de gloire. « J’ai suivi mon intuition et c’est un peu le choix du cœur. Tout le monde sait que j’ai un lien très fort avec le Mémorial, auquel j’ai participé à onze reprises. Je connais encore pas mal de managers et d’athlètes. C’est un monde qui ne m’est pas étranger. Comme le train repasse rarement deux fois quand ce type de proposition se présente, je n’ai pas trop hésité. »

Les choses n’ont pas traîné ! Deux semaines à peine après le départ de Cédric Van Branteghem pour le Comité olympique et interfédéral belge (COIB) où il deviendra directeur à partir du 1er mars, le Mémorial Van Damme tient son nouveau directeur, ou plutôt sa nouvelle directrice. C’est, en effet, Kim Gevaert, la meilleure sprinteuse belge de l’histoire, qui prendra sous peu les rênes du meeting bruxellois, l’un des plus importants de la Diamond League.

Gevaert, âgée aujourd’hui de 43 ans, mère de quatre enfants âgés de 12 à 4 ans, dont la popularité a toujours été énorme dans l’univers du sport belge, a un palmarès d’athlète long comme un bras. Fer de lance de l’équipe belge de 4 x 100 m durant les années 2000, elle a remporté l’or lors des JO de Pékin 2008 en compagnie d’Olivia Borlée, Hanna Mariën et Elodie Ouedraogo, avec lesquelles elle avait également fini 3e en 2007 aux Mondiaux d’Osaka. Sur le plan individuel, elle a décroché deux médailles d’or lors de l’Euro 2006 à Göteborg sur 100 et 200 m et compte également trois titres européens indoor sur 60 m (2002, 2005 et 2007). Ajoutons à cela qu’elle détient toujours, 13 ans après la fin de sa carrière, les records de Belgique du 100 (11.04) et du 200 m (22.20).

« Cela ne servait à rien de traîner », souligne Wilfried Meert, le fondateur du meeting et président de son conseil d’administration. « Le nom de Kim sonnait comme une évidence. Elle connaît bien la « maison » et ne tombe pas dans un monde inconnu. Il y aura aussi une équipe autour d’elle pour l’encadrer. »

Si Van Branteghem n’avait pas que le Mémorial dans son « portefeuille » quand il travaillait pour Golazo, l’agence propriétaire du meeting, Gevaert, elle, ne se concentrera que sur celui-ci. Logopède de formation, elle enseigne déjà à temps partiel dans une école de Laeken, un job qu’elle souhaitait conserver.