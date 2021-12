Une procédure accélérée pour recruter des gardiens de prison

Un tiers des candidats à un emploi au sein de l’administration fédérale abandonnent au cours de la procédure de sélection : le constat, posé par la ministre en charge de la Fonction publique Petra De Sutter (Groen), l’a conduite à proposer une procédure simplifiée pour certains profils, dits « critiques ».

« Nous supposons que les candidats abandonnent en cours de route en raison de la procédure de sélection actuelle qui est lourde et trop longue », argumente la ministre. « Des candidats doivent parfois attendre six mois avant d’apprendre par téléphone qu'ils ont obtenu l’emploi ou non. Le temps écoulé entre un test et un entretien peut se compter en semaines. Je suppose que c'est la raison pour laquelle environ 35 % des candidats fonctionnaires ne se présentent pas à l'entretien après avoir réussi un test. »