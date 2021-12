Le village de Kabwe noyé dans l’acide

Mulykap, l’entreprise de transport qui relie Kolwezi à Lubumbashi a bien du mérite. Ses autobus climatisés partent à l’heure, ils respectent les limitations de vitesse et les employés multiplient les consignes, recommandant aux passagers de bien attacher leur ceinture de sécurité. Non sans raison : sur le mince filet d’asphalte qui relie le Lualaba et le Haut Katanga, traversant une savane herbeuse et longeant les clôtures des plus grandes mines de cobalt du monde, les accidents ne sont pas rares, car les voitures privées et les bus doivent se glisser entre d’énormes camions semi-remorques chargés de minerais. Malgré les bâches, il s’en dégage une épaisse poussière qui teint de rouge la végétation et les villages traversés.

Se dirigeant vers les ports de Durban ou Dar es Salaam, les camions qui semblent faire la course emportent vers les usines d’Asie la matière brute du Congo.