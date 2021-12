Les experts du Gems enfoncent le clou: limiter les contacts pour les fêtes et télétravail obligatoire

Cela dit, en termes d’objectifs généraux, il est essentiel, lit-on dans ce rapport transmis aux politiques, « de ralentir la réémergence rapide des cas et des hospitalisations au cours des prochaines semaines, et de faire baisser le niveau de saturation du système hospitalier ». Les experts précisent : il faut que les mesures « soient comprises et respectées sur une longue période, qu’elles soient logiques, cohérentes, basées autant que possible sur les preuves disponibles et communiquées à plusieurs reprises »…

Approche par étapes

Les experts proposent une « approche par étapes », avec d’emblée « un ensemble de mesures plus strictes, immédiatement, pour permettre de gagner le plus de temps possible afin que le système de santé se rétablisse, que la campagne de vaccination (de rappel) soit poursuivie, et que la vaccination des 5-11 ans soit commencée ». Après cela, « un suivi étroit de l’état épidémiologique et de l’impact d’omicron » s’imposera, qui pourrait « justifier des mesures supplémentaires (du type confinement) en temps voulu ».

Réduire les contacts

Pour l’immédiat, donc, et en ce qui concerne la « vie privée », on lit : il faut « réduire tous les contacts sociaux au strict minimum, garder une distance de 1,5 m à tout moment et porter des masques dans les environnements intérieurs et extérieurs surpeuplés (au moins pour les personnes les plus vulnérables et pour tous ceux qui travaillent dans des environnements critiques, fonctions non télétravaillables), assurer une ventilation adéquate conformément aux normes recommandées, et en cas de test positif, respecter les règles en matière d’isolement ».

Fêtes de fin d’année

Les experts visent précisément « les fêtes de fin d’année », et invitent les politiques à « donner une règle empirique pour le nombre de personnes réunies, par exemple maximum 2-3 ménages, avec une ventilation maximale et des tests préalables de tous les participants (y compris les enfants) ».

Plus de télétravail

Par ailleurs, « le télétravail devrait certainement être maintenu et étendu à 5 jours sur 5 en cette période critique d’augmentation des infections omicron et d’augmentation des vaccinations ». À cet égard, « la communication sur la manière d’organiser le chômage temporaire devrait être améliorée car elle est sous-utilisée par ceux qui en ont le plus besoin ».

Écoles, activités parascolaires

Dans le domaine de l’Education, « même si les écoles sont actuellement semi-fermées », les modalités de redémarrage après les vacances de Noël « devront être définies pour maintenir les écoles ouvertes de manière stable et que l’hybridation ou la fermeture temporaire puisse être évitée au maximum ». Ceci encore : « Les activités parascolaires telles que les voyages en classe entière doivent être évités tout au long du mois de janvier ».

Événementiel

Ce n’est pas tout : « Les événements de masse (en plein air, semi-extérieur) où l’application des mesures existantes n’est pas possible doivent être immédiatement arrêtés ». In concreto, « les compétitions de football devraient se poursuivre sans public ». Pour ce qui concerne les autres activités attirant de grandes foules à l’intérieur et à l’extérieur (par exemple, les achats de Noël, les marchés de Noël, d’autres événements sportifs), les règles de protection générale « doivent être très strictement appliquées pour éviter la surpopulation » ou ces activités « arrêtées immédiatement ».