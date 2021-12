«Un héros»: spirale infernale

Un homme ordinaire est envoyé en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. Durant les deux jours de permission, il loge chez sa sœur, retrouve son jeune fils bègue et voudrait convaincre son créancier – son ex-beau-frère – de retirer sa plainte en le payant avec des pièces d’or trouvées par sa nouvelle compagne. Mais quand il découvre la somme que valent ces pièces, il se ravise et comme pour soulager sa conscience, se démène pour rendre ce bien à son propriétaire. Apprenant son geste, les dirigeants de la prison l’élèvent en héros, appellent les médias. Mais les choses se compliquent involontairement. Entre petits arrangements avec la réalité, dérapage médiatique, réseaux sociaux enflammés, vérité différée et système corrompu, Brahim se retrouve piégé.