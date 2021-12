A Kaindu, l’eau est empoisonnée pour longtemps

Le matin du 15 avril 2017, Sarah Kumwiba s’était levée tôt pour faire sa lessive dans la rivière et gagner ensuite ses champs. Sur son chemin, il n’y avait personne pour la prévenir. Dès que ses pieds ont touché l’eau, elle a ressenti une vive brûlure. Ses jambes ont commencé à gonfler, elle a été prise de vomissements. Quelques heures plus tard, Florent et Delvaux, deux agents de Mutanga Mining (Mumi) sont venus mettre en garde les villageois, reconnaissant que de l’acide avait été déversé dans la rivière Lwakusha. Le voisin de Sarah, Jean Pierre Tshimbu, un cultivateur, s’était lui aussi dirigé vers son champ pour y chercher des légumes. En arrivant, il découvrit des engins de chantier qui déversaient de la chaux dans la rivière. Les agents le mirent en garde « ne touchez pas l’eau, abandonnez vos légumes, ne les consommez surtout pas… » Il se désole car ses cultures sont perdues, ses champs condamnés et il a interdit à ses enfants de jouer près de la rivière.