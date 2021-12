De Starbucks à Amazon, l’heure de la revanche a sonné pour les syndicats américains

Le covid, les inégalités économiques, la présidence de Biden et la « Grande Démission » sont en train de ressusciter les syndicats. Leur taux d’approbation serait remonté à 68 %, le plus haut depuis 1965.

Il semblerait qu’ils aient retrouvé le corps de Jimmy Hoffa, dissimulé dans un baril métallique et enterré dans la sordide décharge PJP Landfill du New Jersey, sous le pont décrépit de Pulaski Skyway. Non pas que la découverte de la dépouille du légendaire leader du syndicat des Teamsters, assassiné par la mafia d’après le film The Irishman de Martin Scorsese, ait quelque chose à voir avec la renaissance des syndicats aux Etats-Unis, mais parfois, l’histoire utilise des moyens curieux pour décrire l’air du temps.