Au péril de leur vie, les creuseurs défient les multinationales

Les géants canadiens d’Ivanhoe, la plus grande mine de cobalt du Katanga, ont érigé un mur de 25 km le long de leur concession. Hérissé de tessons de bouteilles, il est destiné à dissuader les creuseurs qui, chaque nuit, tentent d’escalader les remblais. Il arrive que des gardes ouvrent le feu sur des silhouettes qui se fondent dans le brouillard. Au pied des terrils érigés par les Chinois de Comus (Compagnie minière de Musonoi) s’étendent des villages de tentes. Des familles fraîchement débarquées d’autres provinces campent sous des bâches. Les hommes creusent des puits, les enfants se glissent dans les galeries qui s’enfoncent dans le terril, les femmes tamisent les pierres dans un ruisseau grossi par les pluies violentes ou cuisinent sur des feux de bois. A Mutoshi, à côté de l’Institut technique construit naguère par l’Union minière et qui formait les meilleurs ingénieurs et techniciens du pays, un village s’étend sur la colline. Devant chaque maison de pisé un trou est recouvert d’une bâche orange qui le protège de la pluie.