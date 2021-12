Nir Bergman à propos de «My Kid»: «Il était important de briser le drame grâce à l’humour»

Avec légèreté, le réalisateur israélien (« En thérapie ») explore la relation d’un père et de son fils autiste. Un film touchant et universel qui permet d’avoir un autre regard sur la vie.

Parmi les principales personnalités du cinéma israélien, Nir Bergman s’est ces dernières années distingué aussi bien au cinéma (notamment avec son premier film, Broken Wings, sorti en 2002 et primé dans plusieurs festivals internationaux) qu’à la télévision (il est le créateur de la série En thérapie, adaptée par HBO et par Arte). Un cinéaste chez qui on sent une immédiate sensibilité, une douceur, à l’image de My Kid, le film qu’il vient tout juste de présenter à Bruxelles lors du festival Cinemamed. L’histoire d’Aharon, un père qui a consacré sa vie à son fils autiste Uri. Mais aujourd’hui, Uri est un jeune adulte qui devrait peut-être quitter le cocon familial. Alors, pour éviter ce déchirement, Aharon décide de fuir avec lui…