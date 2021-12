«Riders of Justice»: Mads Mikkelsen, ce super-acteur

Quelques mois après le succès de « Drunk » de Thomas Vinterberg, Mads Mikkelsen retrouve le cinéma danois et l’univers des superhéros avec le joyeusement décalé « Riders of Justice ». Et excelle de nouveau.

Hannibal, le Chiffre dans James Bond, un instituteur injustement accusé de pédophilie dans La chasse ou encore, bientôt, Gellert Grindelwald dans le nouveau volet des Animaux fantastiques : Mads Mikkelsen est de ces acteurs qui semblent capables de tout jouer ou presque. Dans Riders of Justice, il retrouve Anders Thomas Jensen après Adam's Apples et Men and Chicken notamment, pour incarner Markus, un militaire danois en poste en Afghanistan qui rentre précipitamment chez lui pour s’occuper de sa fille après la mort subite de son épouse. Mais ce qui semblait être un accident pourrait en fait être un attentat pensé et prévu.

Dans « Riders of Justice », vous incarnez Markus, un personnage froid, qui est comme emprisonné à l’intérieur de lui. Comment l’avez-vous apprivoisé ?