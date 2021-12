Asghar Farhadi à propos de «Un héros»: «On ne peut pas progresser sans commettre des erreurs»

U n héros, neuvième long-métrage du cinéaste iranien reconnu internationalement Asghar Farhadi, représentera l’Iran aux Oscars 2022. Ce film magistral, qui fait partie des meilleurs de l’année, a déjà obtenu le Grand Prix au Festival de Cannes en juillet dernier. Le cinéaste iranien est un habitué des palmarès : Ours d’argent du meilleur réalisateur au Festival de Berlin en 2009 pour A propos d’Elly, Ours d’or à Berlin en 2011, César et Oscar du meilleur film étranger avec Une séparation , en 2012, Prix d’interprétation féminine à Cannes en 2013 avec Le passé , Prix du scénario et Prix d’interprétation masculine à Cannes en 2016 avec Le client , suivi d’un deuxième Oscar du meilleur film étranger, en 2017.