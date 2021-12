Des Belges rejettent l’Etat et demandent à devenir souverains

Proches du mouvement sectaire One Nation, ils ont envoyé une lettre à leurs bourgmestres en leur annonçant qu’ils n’ont plus d’autorité sur eux. Une tendance liée aux antivax.

La démarche pourrait prêter à sourire. Elle interpelle le CIAOSN, le Centre d’information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles, qui a reçu plusieurs demandes de renseignements sur la pratique et le mouvement. Ces dernières semaines, les bourgmestres d’au moins quatre communes de Flandre ont reçu des lettres d’administrés leur annonçant que désormais ils sont des citoyens souverains. En agissant de la sorte, ils entendent notamment protester contre les mesures sanitaires visant à contrer la propagation du covid-19. « Je reprends l’autonomie et la pleine autorité sur moi-même », affirment ces auteurs.

Ces missives étonnantes sont parvenues à Kuurne, Wielsbeke, Begijnendijk et Haacht sous le titre énigmatique « Annulation d’autorité de contrôle ». Peut-être d’autres communes en ont-elles reçu sans le faire savoir. Du côté francophone, aucun bourgmestre n’a encore signalé avoir été confronté à une telle requête, selon l’Union des villes et communes de Wallonie.