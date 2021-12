David Linx: «Je veux être un chanteur de jazz d’aujourd’hui»

Deux albums pour David Linx en cette fin d’année. L’un avec Fay Claassen et un big band. L’autre de duos avec 15 artistes différents, qui est comme un superbe portfolio de 15 œuvres d’art.

Pour ses 50 ans, David Linx a voulu s’offrir 50 duos avec des artistes très différents. Il en a enregistré quelques-uns puis la musique l’a emmené vers d’autres chantiers. Et ce projet un peu fou a stagné. Jusqu’à ce que Tigran Hamasyan lui redonne l’envie de le reprendre et de le mener à terme. Aujourd’hui, David a 56 ans. Plus question donc d’enregistrer 56 duos. Il en a fait quinze.

Et ce sont 15 perles secrétées avec des artistes aussi différents qu’Or Solomon, Hamilton de Holanda, Magic Malik, Theo Bleckmann, Eric-Maria Couturier, Tigran évidemment, Nguyên Lê, Rani Weatherby, Bart Quartier, Diederik Wissels, Ran Blake, Peter Hertmans, Marc Ducret et Gustavo Beytelmann. Sans oublier la voix de Trevor Baldwin, le neveu de l’écrivain James Baldwin, chez qui David a vécu pendant sa jeunesse.