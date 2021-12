Fay Claassen & David Linx, «And still we sing»

Belle complicité que celle de Fay Claassen et David Linx. La chanteuse néerlandaise et le chanteur belge s’entendent à merveille entre eux et avec WDR Big Band de Cologne conduit par Magnus Lindgren. Vous aimez le swing et les big bands ? Cet album est fait pour vous. Des compos de David et de Fay, d’autres de Paul Heller, d’Ivan Lins, d’Ivan Paduart, de Thijs van Leer et la formidable reprise de « In a sentimental mood » du Duke. Des voix parfaites qui se marient avec bonheur. Un album fruité, énergique et légèrement acidulé qui donne la pêche.

Jazzline / WDR