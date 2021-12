Coronavirus: quatre Belges sur dix envisagent l’autotest pour les fêtes

A l’approche d’un nouveau Comité de concertation, les Belges sont-ils prêts à restreindre leurs contacts pour les fêtes de fin d’année ? C’est l’une des questions à laquelle a tenté de répondre le 38e baromètre interuniversitaire de la motivation (ULB, UCLouvain, KULeuven et UGent), auquel Le Soir et Sudpresse sont associés. Parmi les 14.276 personnes interrogées entre le 15 et le 20 décembre, une sur quatre annonce vouloir se restreindre à moins de 5 contacts. Près de trois quarts des répondants prévoient même de s’en tenir à 10 contacts tout au plus.