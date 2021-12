Le Standard mise sur la Coupe de Belgique pour ne pas sombrer

S’il a connu des accrocs retentissants en chutant d’entrée face à Geel en 2016-2017 et à Knokke deux ans plus tard, le Standard s’est bien davantage illustré, au cours de ces dernières années, sur la scène de la Coupe de Belgique que sur celle du championnat, où son inconstance chronique et son recul désormais très marqué dans la hiérarchie l’empêchent d’être performant sur la durée. À un point tel que l’équipe liégeoise, à la peine dans la compétition domestique, disputera ce mercredi soir à Gand un quatrième quart de finale en cinq ans, après avoir éliminé Mouscron, alors lanterne rouge en division 1B, puis le Beerschot, qui l’est toujours à l’étage plus haut.