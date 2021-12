Piazzolla – Concertos

Douze ans après leur rencontre autour du spectacle Monteverdi-Piazzolla, créé en 2009 au festival de musique baroque d’Ambronay, le chef Leonardo Garcia Alarcón et le bandonéoniste William Sabatier se retrouvent pour un disque Piazzolla. Une idée que Sabatier a en lui depuis 20 ans, mais qu’il peinait à concrétiser. Et qui est apparue évidente sous la baguette d’Alarcón, encore plus en cette année du centenaire de la naissance de Piazzolla.