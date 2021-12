Omar Pène, «Climat»

Entouré de musiciens français et sénégalais, entre Paris et Dakar, sous la houlette du guitariste Hervé Samb, Omar Pène nous revient avec un superbe album acoustique agrémenté de cordes pour célébrer la vie. Entre rythmes et douceurs, avec ce timbre vocal d’une belle âpreté, Omar défend ses idées et rêve d’un monde meilleur. Il met en garde, il prévient, tout en chantant l’amour et la fierté de rester soi-même. Sage parmi les sages, Omar Pène n’hésite pas à mêler sa voix à celle du rappeur Faada Freddy (sur le titre « Lu tax »), toujours dans cette vision cherchant à réconcilier et à unir les forces.

Contre-Jour.