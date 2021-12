Formule 1: les spectateurs du «Grand Prix» de Belgique ne seront pas remboursés (vidéos)

Dès l’instant où les voitures avaient été invitées à monter en piste, qu’elles avaient ensuite regagné les stands après deux tours derrière la voiture de sécurité, et que la cérémonie du podium avait tout de même été organisée avec attribution de la moitié des points aux dix premiers « classés », on savait que les spectateurs du Grand Prix de Belgique, le 29 août à Francorchamps, n’avaient aucune chance d’être un jour remboursés. Et récompensés de leur attente stoïque sous la pluie diluvienne qui avait inondé le circuit pendant tout l’après-midi.

170 tickets à gagner

Près de 4 mois plus tard, et juste avant Noël, ils en ont eu la confirmation via un mail personnalisé dans lequel est détaillée la proposition qui leur est faite en guise de compensation : un pass « F1 TV » (d’une valeur de 64,99 euros) ; une invitation à un « événement exclusif » organisé le jeudi après-midi (25 août) du prochain Grand Prix, sans qu’on en sache davantage sur la teneur précise de cet événement ; et enfin, une participation à une tombola qui donnera droit à 170 tickets (100 tribunes Silver à 335 euros, 50 tribunes Gold à 530 euros, et 20 places VIP dont le prix est tenu secret).

Le fruit de quatre mois de négociations entre le promoteur de la F1 (FOM) et l’organisateur belge (Spa Grand Prix), qui risque de frustrer quelque peu le nombreux public qui espérait un remboursement de ses tickets 2021, ou à tout le moins des conditions plus favorables à l’achat de ceux pour le prochain Grand Prix, programmé le 28 août 2022.

Déjà 40.000 tickets vendus pour 2022

« Nous nous sommes battus pour obtenir quelque chose, et je vous promets que l’événement du jeudi après-midi aura de la gueule », insiste Vanessa Maes, l’organisatrice de l’événement. « Comme nous l’avons dit en août dernier, nous sommes évidemment très déçus de ce qu’ont eu à endurer les spectateurs de la course, mais nous ne contrôlons pas la météo, et devons d’ailleurs nous réjouir du fait que tout s’était bien passé du vendredi au dimanche midi. »