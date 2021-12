Le Sénégal d’Omar Pène

Cela faisait longtemps qu’on n’avait plus entendu parler de celui qui, dès 1974, anima le fameux Super Diamono de Dakar. La maladie l’a tenu longtemps éloigné des studios et c’est huit ans après Ada qu’on peut à nouveau l’entendre avec Climat, le nouvel album enregistré entre Paris et Dakar par Hervé Samb, son guitariste et ancien élève de Pierre Van Dormael.