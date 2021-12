Viktor Lazlo, «Suds»

La douceur lui va si bien. En français comme en créole et même en anglais pour un « No Mercy » final. On connaissait la chanteuse pop, on a pu apprécier la chanteuse de jazz. La voici pasionaria latine, se réappropriant ces rythmes chaloupés qui l’enchantent. Comme elle le dit dans « Mon île » : « Et cette île aux émouvants présages/ est devenue mon amour, mon enfant. » Viktor s’est trouvée ici « Au royaume des plaisirs ». Elle parle aussi bien de l’alcoolisme (« Bukowski »), de transgenre (« Devenir le garçon ») que de rupture amoureuse (« Après toi »), la sensualité ne la désertant jamais…

Continuo Musique-UVM.