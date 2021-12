Des parents réticents face à la vaccination des enfants

Après un avis favorable du conseil supérieur de la Santé, les ministres de la Santé se sont accordés ce lundi sur la vaccination des enfants. Les jeunes de 5 à 11 ans avec et sans comorbidités se verront proposer le vaccin « sur base volontaire, avec l’accord des parents », a souligné le ministre fédéral, Frank Vandenbroucke. Mais selon le dernier baromètre de la motivation, les parents se montrent réticents face à la vaccination de leur progéniture. Sur les 3.270 répondants déclarant avoir un enfant âgé de 5 à 11 ans, 51 % ont l’intention de refuser « probablement » ou « sans hésitation ». Ils sont 26 % à marquer leur accord, tandis que 23 % se montrent hésitants. Pas de quoi inquiéter les experts du comportement humain. « Il y a un effet de nouveauté. Au début de la campagne de vaccination pour les adultes, la tendance était identique », se remémore Olivier Luminet. « Face à des enfants, et sachant qu’ils sont très peu touchés par la maladie, les parents sont d’autant plus prudents. »