Le basket belge survit comme il peut

Si Charleroi ou le Brussels continuent à jouer sans public et donc sans rentrée, c’est parce que leurs joueurs sont payés, qu’ils veulent continuer à exister et ne pas surcharger le nouveau calendrier en attente des décisions du Codeco. Mais l’incompréhension est profonde et le découragement pointe.

Le basket professionnel est une fois de plus dans l’attente des décisions du Codeco de ce mercredi et des perspectives qui en découleront. Comme tout le monde ? Oui… et non. Car alors qu’une soirée de basket était considérée comme une activité événementielle en salle, équivalente aux événements culturels, au point d’avoir établi des protocoles communs pour continuer à vivre malgré la crise, le huis clos imposé depuis fin novembre aux sports indoor est ressenti comme une profonde injustice par des clubs déjà fragilisés qui se sentent déconsidérés.