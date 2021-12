Inami: pour une médecine répondant aux besoins du citoyen

Lettre ouverte à Frank Vandenbroucke, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique de Belgique

Monsieur le ministre,

Cette semaine est prévu le vote d’un projet de loi qui, par son article 87, rendrait possible le blocage de numéros Inami à des étudiants diplômés, et ce malgré le contexte actuel de crise sanitaire et de pénurie de médecins. Cette nouvelle restriction de l’accès à la profession médicale serait totalement désastreuse pour le futur du monde de la santé, alors que, jusqu’ici, les numéros Inami surnuméraires n’arrivaient déjà pas à combler les besoins grandissants en praticiens et le temps d’attente avant de pouvoir consulter. La proposition d’augmenter, légèrement, les quotas pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, en échange de filtres d’accès aux études toujours plus restrictifs, est, par ailleurs, complètement déconnectée des besoins rencontrés par les citoyens.