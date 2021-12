Transport maritime: une nouvelle année record pour les saisies de cocaïne

Même si leurs chiffres affichent une nette tendance à la hausse, les saisies réalisées au niveau du fret aérien et des colis postaux ne pèsent (littéralement) pas lourd en comparaison avec celles qui concernent le transport maritime. Le belge Bob Van den Berghe, figure d’avant-plan en matière de chasse aux stupéfiants, en sait quelque chose. Il est l’actuel directeur du Container Control Program (CCP) au sein de l’Office des Nations unies contre les drogues et le crime (ONUDC), une initiative qui veille à la coordination et à la formation d’unités de recherches à l’échelle mondiale, et qui se concentre notamment sur les « pays sources » d’où part l’essentiel des cargaisons de cocaïne à destination des marchés où elles seront consommées.