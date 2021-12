Forfaits et doutes, la saison 2022 de tennis débutera avec le frein à main…

Dans cinq jours, la plupart des tennis(wo)men prendront l’avion vers l’Australie, via Dubaï et des charters spécialement affrétés pour eux, période de covid oblige, toujours… D’habitude, ce voyage vers le soleil des Antipodes et surtout le premier Grand Chelem de la saison, aussi appelé le «Happy Slam», s’effectue avec impatience et sourire. Sauf que, cette année encore, le contexte sanitaire toujours très délicat force à la prudence et plonge même certains, et non des moindres, dans l’incertitude pour ce début de saison 2022.

C’est le cas pour Novak Djokovic, évidemment, qui va d’ici… Noël valider, ou pas, son billet pour une Australie où le vaccin, dont il n’est pas fan, pour le dire gentiment, est obligatoire. Le nº1 a en vue un 10e titre à Melbourne, soit un 21e sacre en Grand Chelem!