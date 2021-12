«Le milieu du sport reflète les dynamiques patriarcales»

La chercheuse Estelle E. Brun analyse les rapports qu’entretient le monde du sport avec la domination et l’emprise. Elle revient sur les dernières révélations au sein d’un système qui ferme les yeux sur la réalité.

Chaque semaine ou presque, de nouveaux témoignages font surface, relatant agressions, abus et viols. Des histoires souvent similaires : des jeunes athlètes sous l’emprise d’entraîneurs tout-puissants, des fédérations complaisantes où règne la loi du silence. Le monde du sport – qu’il soit amateur ou professionnel, collectif ou individuel – vacille : le milieu accumule les facteurs qui peuvent favoriser les abus – d’hommes adultes – sur des mineurs qui rêvent de médailles et de gloire.

Estelle E. Brun est chercheuse associée à l’Institut de relations internationales et stratégiques au sein du programme Sport et Géopolitique. Elle analyse l’ampleur du phénomène et les mécanismes à l’œuvre.

Quelles sont les spécificités liées au monde du sport qui peuvent favoriser des abus et agressions sexuelles ?