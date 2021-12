«Les conditions ne sont pas réunies pour la vaccination obligatoire», annonce le Comité de Bioéthique

Dans le cas où il serait nécessaire de mettre en place une stratégie globale qui permette à court, moyen et long-terme de réduire, notamment, les risques d’hospitalisations et de décès, de soulager la pression hospitalière et de limiter l’émergence possible de nouveaux variants, le Comité se positionne en faveur de la vaccination obligatoire. Il n’est en revanche pas favorable à ce que la vaccination obligatoire ne concerne que les personnes fragiles, pour des raisons de solidarité.

Avant l’éventuelle instauration d’une vaccination obligatoire, le Comité de bioéthique demande également que les « incertitudes scientifiques présentes actuellement » soient levées. Il pointe notamment la question de l’efficacité des vaccins face aux variants en circulation et évoque la durée de protection conférée par la vaccination. Le Comité souhaite par ailleurs que l’usage du Covid Safe Ticket soit réévalué.

Enfin, la vaccination obligatoire ne serait acceptable que si « certaines conditions transversales d’équité, de transparence et de légalité étaient rencontrées ». « La vaccination obligatoire ne peut être mise en œuvre que de façon transparente et loyale dans une loi soumise au préalable au débat parlementaire. » Le Comité préconise que cette loi définisse, outre les objectifs et moyens du recours à la vaccination obligatoire, des sanctions proportionnées et équitables mais aussi un régime d’indemnisation qui prévaudra en cas de dommage causé par la vaccination obligatoire.