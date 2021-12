Boostée par l’e-commerce, la poste offrirait une nouvelle voie royale pour l’export de drogues

Au sein des centres de fret aérien, les douanes belges ont pratiquement saisi trois fois plus de substances prohibées en 2021 qu’en 2020. Les drogues de synthèse produites chez nous s’exportent visiblement très bien aux Etats-Unis, en Australie et en Asie.

Sous la tôle du hangar de Bpost, implanté sur le site de Brucargo – pôle de fret aérien au nord de Bruxelles –, le douanier Paul Meuleneire offre une démonstration du pouvoir de son boîtier orange (un spectromètre « Raman ») sur un pot d’échappement, ou plutôt sur un paquet qui se trouvait caché à l’intérieur de cette grosse pièce de métal. « Ça nous permet de ne pas ouvrir les paquets et de voir ce qu’il y a dedans sans toucher l’emballage, grâce à un laser », explique-t-il. « C’est bien car il y a là-dedans beaucoup de produits chimiques qui peuvent être dangereux pour nous. Tous les produits illégaux sont répertoriés dans le logiciel, des médicaments aussi. Et dès qu’on trouve de nouveaux produits, notre laboratoire les ajoute. » Une trentaine de secondes plus tard, l’écran affiche l’indication suivante : kétamine. « Cette année, c’est vraiment une drogue qui a fort augmenté. On n’en avait pas vraiment avant, maintenant, c’est vraiment beaucoup. »