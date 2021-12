Barco revoit ses prévisions de bénéfices à la baisse

Les perturbations au niveau de la chaîne d'approvisionnement et la hausse des frais de courtage et des coûts logistiques pèsent sur l'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de cette année, a déclaré la société technologique de Flandre occidentale.

Le chiffre d'affaires reste conforme aux attentes, mais l'Ebitda pour cette année devrait se situer entre 56 et 60 millions d'euros.