Enseignement: une enveloppe pour les directions des écoles fondamentales

Ils étaient environ 650 directeurs du fondamental mardi à « manifester » devant le cabinet de la ministre Caroline Désir. Toutes proportions gardées, le rassemblement était historique à plus d’un titre. C’est la première fois que les représentants de cette fonction manifestent leur mauvaise humeur en masse. La première fois aussi que ces directrices et directeurs le font en corporation (sans les syndicats avec qui les relations sont distendues). La première fois enfin qu’ils travaillent en interréseaux : sur la place Surlet-de-Choquiez à Bruxelles qui abrite le cabinet ministériel, on comptait des représentants des réseaux officiel subventionné (le CECP pour les communes et provinces), officiel (les écoles organisées par la Communauté française), libre confessionnel (Segec) et libre indépendant (Felsi).