Variant omicron: de nouvelles mesures entrent en vigueur en Allemagne

« Il n’est plus temps de faire la fête et de passer des soirées conviviales en grand nombre », a souligné le dirigeant à l’issue d’une réunion avec les dirigeants des 16 Etats régionaux, assurant que « la cinquième vague menace déjà ». Cette limitation vaudra à partir du 28 décembre pour toutes les réunions privées notamment. Pour les non vaccinés, la limite tombe à deux invités maximum.