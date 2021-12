Padel: une nouvelle règle dès 2022 en Belgique

Le « point en or » existe déjà au World Padel Tour depuis 2020. Une règle qui changera un peu la tactique des joueurs en Belgique.

Pour les joueurs, cela change quelque peu la donne. Une telle formule laissera davantage la place à des résultats surprises entre des paires de niveaux différents. Mentalement, l’objectif est désormais de toujours gagner quatre points avant l’équipe adverse. Tactiquement, de bien réfléchir à qui reçoit le service à 40-40. En général, on privilégiera le côté où l’espace devant soi est ouvert ou on optera pour le joueur qui a les meilleures sensations au retour.

La saison 2022 de padel se profile avec un changement majeur dans toutes les compétitions organisées par Tennis Vlaanderen et l’AFT Padel en Belgique. En effet, le « point en or » sera désormais d’application dans tous les matchs disputés en deux sets gagnants, a appris Le Soir. De quoi s’agit-il ? D’abord, à 40-40, l’équipe qui reçoit choisit le côté où le service doit être exécuté. Ensuite, la paire qui gagne ce point remporte directement le jeu. Fini donc les éventuels multiples « avantage-égalité ».

Cette nouvelle règle, qui existe déjà au World Padel Tour depuis 2020 pour « dynamiser le jeu », a pour but de raccourcir les rencontres dans l’intérêt des organisateurs (qui voyaient s’accumuler un retard certain dans leur programmation avec des rencontres à rallonge) et des joueurs (qui ont parfois jusqu’à trois matchs successifs à disputer en quelques heures). Sera-t-elle appréciée ou rejetée par les amateurs de padel ? Réponse sur les courts dans les mois à venir.