Cyclo-cross: Mathieu van der Poel revient aux affaires

Il n’a plus collé de dossard sur un maillot depuis le 3 octobre et sa 3e place au Vélodrome de Roubaix. Mathieu van der Poel s’est ensuite reposé et a soigné un genou récalcitrant. Le champion du monde de cyclo-cross effectuera sa rentrée dimanche, à Dendermonde.

Le maillot arc-en-ciel qui avait percé la brume ostendaise, par un triste dimanche de janvier 2021, est resté enfoui dans une armoire sombre durant près de onze mois. Mais dimanche à Dendermonde, Mathieu van der Poel l’en extraira et enfilera enfin cette superbe tunique irisée qui, comme par magie, va rendre bien plus de vie et de couleurs aux épreuves de cyclo-cross. La manche de Coupe du Monde organisée au lendemain de Noël coïncidera ainsi avec le retour à la compétition du Néerlandais, ce qui proposera de facto un tout premier affrontement dans les labourés entre les deux stars de la discipline (ils totalisent sept titres mondiaux à eux deux) : VDP et VA. Van der Poel et van Aert, deux rivaux contemporains qui restaurent les grands duels ayant enrichi l’histoire du cyclisme.