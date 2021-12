Indexation salée des loyers: trois questions pour comprendre

C’est une des conséquences directes de l’emballement de l’inflation ces derniers mois. Les loyers dont les baux arrivent à expiration prochainement et qui sont donc susceptibles d’être indexés, vont grimper, et pas qu’un peu. Petit exemple rapide pour illustrer avec un loyer mensuel de 1.000 euros dont le bail est entré en vigueur en décembre 2018. Lors de la première indexation (en décembre 2019 donc), il est passé à 1.006 euros. En 2020, nouvelle indexation, il a alors grimpé à 1.015 euros. Cette année, avec les indicateurs actuels, le locataire devra désormais débourser chaque mois 1.064 euros… soit 49 euros de plus par mois (588 euros par an). Comment s’explique un tel emballement ? Quel espoir pour le locataire d’y échapper ? Décorticage en trois questions.

