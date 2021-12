Pour les politiques, les rapports du Gems sont utiles mais ont pris trop de poids

Les membres du Comité de concertation ne remettent pas en cause l’existence du Gems. Mais certains n’épargnent pas le groupe d’experts, « dominé par les virologues » ou « qui ne mesurent pas les conséquences pratiques de leurs recommandations. » Les écologistes demandent une évaluation.

C’est un rituel préalable aux Comités de concertation. Les membres du Gems, le « Groupe d’Experts de stratégie de crise pour le Covid-19 », remettent un rapport au Comité de concertation, pour permettre au Premier ministre, aux vice-Premiers et aux ministres-présidents de prendre une décision éclairée. Mais lors des dernières vagues de mesures, en novembre, politiques et experts n’étaient pas sur la même longueur d’ondes, c’était patent. Et, signe de tensions, les rapports ont commencé à fuiter, ce qui n’améliore par le climat ambiant.

Nous avons pris le pouls de plusieurs membres du Comité de concertation, et aucun ne se sent parfaitement à l’aise avec le groupe d’experts.