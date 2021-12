Sortie du nucléaire: la Vivaldi surchauffe

Cherchez l’erreur : les discussions à propos du sort de nos centrales (les désactiver en 2025, oui ou non ?) virent à l’échauffourée, mais rue de la Loi, on a l’intention de conclure, rapidement si possible, idéalement avant Noël. Tout est vrai.

Pour ce qui concerne l’échauffourée, c’est l’interview à notre journal de Sophie Wilmès, cheffe de file libérale dans la Vivaldi, qui a mis le feu. Publiée sur le site internet lundi soir (message en substance : arrêter les réacteurs en 2025 serait une folie), alors que se déroulait précisément le kern spécial nucléaire réunissant Premier et vice-Premiers, elle a été perçue, euphémisme, comme une provocation. Un peu par tout le monde, beaucoup par Alexander De Croo.