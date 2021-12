Météo: l’IRM émet une alerte jaune sur la quasi-totalité du territoire

Les journées de mardi et de mercredi seront assez semblables sur le plan météorologique avec un ciel bien dégagé et des températures assez froides. Les nuages et la pluie feront leur retour en fin de semaine, accompagnés d’une remontée du mercure.

Mercredi matin, il fera froid avec localement du brouillard givrant et des nuages élevés. Dans le courant de la journée, le brouillard disparaîtra rapidement et le temps deviendra parfois assez ensoleillé, mais avec des nuages élevés qui s’épaissiront. Les maxima seront compris entre 0 et 5 degrés en Ardenne et entre 1 et 3 degrés ailleurs. Un faible vent de sud-est soufflera.