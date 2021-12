Affaire Myriam Leroy: dix mois d’emprisonnement avec sursis requis contre son «cyberharceleur»

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné ce mardi un Bruxellois de 43 ans pour des faits de harcèlement commis par le biais des réseaux sociaux et d’un blog qu’il tenait. L’homme, employé sans antécédents judiciaires, écope de dix mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire (il devra notamment suivre une formation sur la violence faite aux femmes) et d’une amende de 400 euros avec sursis partiel. Il devra également indemniser (à hauteur de 3000 euros) la journaliste et écrivaine Myriam Leroy, qui avait fait l’objet de la part du quadragénaire d’une salve de publications contenant des insultes sexistes et personnelles.

L’affaire avait fait beaucoup de bruit, et elle en fera encore au vu du jugement de ce mardi, qui va à l’encontre de la jurisprudence récente : pour rappel, la cour de cassation a, le 7 octobre 2020, souligné que le délit de presse est l’expression d’une pensée délictueuse dans un écrit imprimé ou numérique qui a été diffusé dans le public, même s’il s’agit de harcèlement, de calomnie, ou encore d’injure. La Constitution, rappelle cet arrêt, désigne la cour d’assises comme seul juge dans ce genre d’affaire et c’est ainsi que des décisions sont encore survenues récemment, à Liège et Nivelles, dans lesquelles le tribunal correctionnel se déclare incompétent.