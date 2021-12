EuroMillions: voici ce qu’il fallait cocher

À l’heure actuelle, selon les chiffres du régulateur fédéral, la CREG, une famille ayant une consommation moyenne d’électricité de 3.500 kilowattheure par an payerait 1.300 euros par an si les prix actuels restaient fixes pour toute l’année. Pour le gaz, la situation est encore pire puisqu’un an de consommation de gaz au prix actuel reviendrait à 2.800 euros.